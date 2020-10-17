Приморские рыбаки занимаются искусственным оплодотворением красной рыбы

Славянка, 17 октября. Сотрудники Барабашевского лососевого завода добывают рыбу из семейства красных лососевых — кету, чтобы оплодотворить ее и весной вернуть в реку более десяти миллионов новых мальков, сообщает ТАСС.

Отлов проходит на реке Барабашевка в Хасанском районе при помощи заградительного невода. Рыбаки отлавливают кету, идущую на нерест, их цель — 58 тонн кеты, которая к весне произведет на свет более десяти миллионов новых мальков.

Цепочка действий сотрудников завода такова: после того, как невод загоняет рыбу в ловушку, она отправляется в мобильный цех. Там икра и молоки кеты проходят отбор для искусственного оплодотворения. После него яйца самок кеты промывают и помещают в контейнеры для набухания.

Из оплодотворенной осенью икры к январю появятся личинки, через два месяца они уже начнут питаться. В конце апреля они превращаются в мальков весом до одного грамма, тогда их выпускают в пруд, из него — в реку и дальше — в море.

Искусственно выведенные рыбы будут жить в заливе Петра Великого, потом поплывут в Охотское и Берингово моря. Они вернутся в Барабашевку снова через три-четыре года, чтобы пройти нерест.

Искусственно разведенная рыба после выведения смешивается в реке с основной стаей и ничем не отличается от естественной популяции. Средний вес самца — 4 кг, самки — 3,5 кг.

Приморск славится успехами в разведении рыб не только в почти естественных условиях, но и в неволе. Недавно в Приморском океанариуме впервые с 2018 года начали размножаться редкие зебровые акулы. Их нерест длится около четырех месяцев, за это время самка откладывает от 40 до 60 яиц.