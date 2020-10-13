В Приморье началась вакцинация медиков от коронавируса

Владивосток, 13 октября. Первая группа врачей из «красной зоны» инфекционных больниц Приморского края получила вакцину «Спутник V», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Тестовая партия вакцины поступила в Приморский край в рамках соглашения, заключенного с правительством РФ.

«Мы получили партию в ограниченном количестве и вакцинировали 21 медработника линии риска — это медработники в госпиталях, инфекционных бригадах поликлиник и станций скорой помощи. Все прошедшие вакцинацию находятся под медицинским наблюдением», — рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Она отметила, что в регионе, как и по всей России, растет число выявленных случаев COVID-19. За минувшие сутки заболели 94 человека, всего с начала пандемии — 12 807. В связи с этим краевое правительство приняло решение направить дополнительные средства на закупку препарата «фавипиравир», предназначенного для амбулаторного лечения пациентов. Лекарство предоставляется заразившимся бесплатно.