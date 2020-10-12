Банда уголовников напала на полицейских в Приморье

Владивосток, 12 октября. Группа наркоторговцев в Приморье устроила перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, прибывших ликвидировать плантацию конопли, передает издание «Новости Владивостока».

Инцидент произошел 10 октября на полуострове Клерка в Хасанском районе. На троих сотрудников наркоконтроля и бойцов спецназа МВД «Гром» напали 14 уголовников.

Бандиты открыли огонь и планировали нейтрализовать силовиков. Вооруженные только пистолетами сотрудники правопорядка в течение часа отстреливались от бандитов.

В результате происшествия один наркоторговец был убит, остальные скрылись. Позднее полиция задержала двух бандитов, задержание остальных преступников происходило по разным адресам.

Оказалось, что группировка охраняла плантации конопли и занималась незаконным производством и сбытом наркотиков. В лаборатории преступников нашли 100 кг конопли и других производных наркотических веществ.

Правоохранители проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям. Следственный комитет Приморского края возбудил уголовно дело о посягательстве на жизнь сотрудников порядка. К расследованию привлечены сотрудники по особо важным делам.