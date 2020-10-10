Правоохранители проверят данные о сбросе отходов у берегов Камчатки

Владивосток, 10 октября. Правоохранительные органы начали проверку после того, как с помощью спутника было обнаружено сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно. Об этом ФАН сообщил источник в краевой прокуратуре.

Источник также подтвердил данные о том, что причастность обнаруженного судна к ухудшению экологической обстановки на Халактырском пляже и других прибрежных территориях Камчатки маловероятна. Спровоцированные им загрязнения были незначительными и не могли вызвать массовой гибели животных.

Ранее ФАН писал, что в Камчатском крае работают лучшие специалисты и ученые со всей страны. Им предстоит выяснить, что именно послужило причиной гибели морских животных на восточном побережье полуострова. На данный момент существуют три основные версии произошедшего. Ни одна из них не связана с загрязнением нефтепродуктами или другими искусственными веществами.

Напомним, что в пробах воды, взятых на Камчатке, были выявлены незначительные превышения по фосфату и железу, которые фиксировались и раньше. Согласно первым анализам, содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в четыре раза, а фенола — в два раза