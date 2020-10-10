Два человека сорвались в шахту лифта с 16-го этажа во Владивостоке

Владивосток, 10 октября. Двое рабочих упали в шахту лифта с высоты 16-го этажа во время проведения строительных работ во Владивостоке. Об этом сообщает deita.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ по Приморскому краю.

Отмечается, что инцидент произошел несколько дней назад на строительной площадке по улице Нейбута в столице региона. Двое рабочих чистили бетоноподатчик на высоте 16-го этажа. По предварительной версии, мужчины нарушили правила безопасности, в результате чего оба упали в шахту лифта.

Один рабочий скончался, второго госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время выживший мужчина находится под наблюдением врачей. Следком возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы из-за обрушения грунта котлована на стройке погиб рабочий. Мужчину засыпало обвалившимся грунтом и кирпичами. Он скончался на месте, еще один человек пострадал, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».