Спутник обнаружил сбрасывавшее отходы у берегов Камчатки судно

Москва, 10 октября. Судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива, удалось обнаружить с помощью спутниковых снимков. При этом отмечается, что его причастность к ухудшению экологической обстановки на Халактырском пляже и других прибрежных территориях Камчатки маловероятна. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Губернатор края Владимир Солодов сообщил, что в настоящее время прорабатывается единая система мониторинга экологической обстановки в регионе. Этот шаг, по его словам, стал ответом на экологическое ЧП, которое произошло на Камчатке в конце сентября. Первые результаты дистанционного зондирования и мониторинга не заставили себя ждать.

«Обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в 7.00 (по местному времени) вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории», — сказал он.

Информация об этом происшествии была передана в правоохранительные органы. Губернатор отметил, что система мониторинга позволит и в дальнейшем привлекать к ответственности нарушителей природоохранного законодательства.

Напомним, что в пробах воды, взятых на Камчатке, были выявлены незначительные превышения по фосфату и железу, которые фиксировались и раньше. Согласно первым анализам, содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в четыре раза, а фенола — в два раза, передает НСН.