Эксперт заверил россиян в безопасности добываемой на Камчатке рыбы

Петропавловск-Камчатский, 9 октября. Добываемая на Камчатке рыба абсолютно безопасная, заявил глава Ассоциации добытчиков лососей Владимир Галицын, интервью с ним опубликовано на сайте правительства Камчатского края.

По словам Галицына, Авачинский залив, где была зафиксирована гибель морских животных, находится в отдалении от места промысла. Каждый улов проверяется надзорными ведомствами.

Глава ассоциации подчеркнул, что рыбопромышленники сами следят за качеством поставляемой продукции. Для них очень важна репутация.

«Я не помню ни одного случая, чтобы кто-то пострадал от употребления камчатской рыбы», — добавил Галицын.

Напомним, что в конце сентября на Халактырский пляж выбросило мертвую рыбу. Погибших морских обитателей нашли еще в трех бухтах. Специалисты проверили воду и обнаружили в Авачинском заливе фенол и нефтепродукты.

В комитете Госдумы по экологии следят за развитием ситуации на тихоокеанском побережье Камчатки. Краевая прокуратура начала проверку о загрязнении воды.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов сообщил, что прорабатываются три версии загрязнения воды в океане. Среди них версия о сейсмической активности вулкана и ЧП техногенного характера.