В Приморье мужчина спас пассажиров автобуса после смерти водителя

Находка, 9 октября. В городе Находка местный житель спас пассажиров автобуса после неожиданной смерти водителя, передает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел ранним утром. Заполненный пассажирами автобус отъехал от остановки «Первостроители», после чего водителю стало плохо, и он упал на пол.

«В это время очевидец произошедшего, 29-летний житель поселка Врангель Василий Бернюков не растерялся, оперативно сел за руль автобуса и остановил наполненное пассажирами транспортное средство», — рассказали в пресс-службе.

Как оказалось позже, водитель автобуса скончался. Василий Бернюков получил благодарственное письмо от главы отдела местного МВД.

«Не знаю, как это произошло, но очнулся уже, когда сидел за рулем автобуса и останавливал его. В этот момент осознал, что могла произойти трагедия, если бы я не остановил автобус, так как все произошло на повороте дороги и транспортное средство могло съехать в кювет», — вспоминает подвиг Василий.

Ранее в Дагестане трое человек погибли в результате аварии с участием школьного автобуса. Смертельное ДТП произошло недалеко от поселка Рыбалко рядом с Кизляром. На дороге столкнулись школьный автобус «Газель», три большегруза и легковой автомобиль.