Дополнительные 44 млн рублей выделят на выплаты многодетным семьям Приморья

Владивосток, 29 сентября. В текущем году из федерального бюджета дополнительно выделят 43,9 миллиона рублей на выплаты многодетным семьям в Приморье. С начала 2020 года на этот вид выплат уже выделили более одного миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

«Приморский край получит дополнительно 43,9 млн рублей на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий (последующий) ребенок», — говорится в документе.

Отмечается, что на сегодняшний день этой мерой социальной поддержки пользуются более 8,5 тысячи семей. Право на ежемесячную выплату имеют семьи с российским гражданством, где доход каждого члена семьи не превышает величину среднедушевого дохода населения. Размер пособия для семьи составляет 14,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии предложили внедрить в РФ федеральную программу поддержки предпринимателей старшего поколения. Она должна дать возможность субсидировать пожилым людям проценты по кредитам для создания собственного бизнеса, передает deita.ru.