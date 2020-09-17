Стая бездомных собак напала на восьмилетнего ребенка в Находке

Владивосток, 17 сентября. Стая собак набросилась на восьмилетнюю девочку в Находке. Следователи инициировали проведение доследственной проверки по факту случившегося. Об этом рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Аврора Римская.

О случившемся в одном из местных пабликов в сети Instagram написала мама пострадавшего ребенка. Она рассказала, что на ее дочь набросилась и покусала стая бездомных собак, гулявших рядом с жилым домом по улице Пограничная.

«Следственным отделом по городу Находка следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю организована доследственная проверка по статье «халатность», — рассказала Римская.

Полицейские отыскали пострадавшую в социальных сетях, потому что в правоохранительные органы она не обращалась. В СК призвали горожан незамедлительно сообщать о подобных инцидентах. В настоящее время устанавливаются подробные причины и обстоятельства случившегося, передает deita.ru.