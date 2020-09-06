Синоптики предупредили Приморский край о разрушительном тайфуне

Владивосток, 6 сентября. Тайфун «Хайшен», куда более разрушительный, чем «Майсак», надвигается на Приморский край. Об этом предупредили синоптики и пресс-служба регионального правительства.

Тайфун ожидается в Приморском крае 7 и 8 сентября. По прогнозам синоптиков, с утра понедельника он будет смещаться с территории Хасанского района к южной и юго-западной половине края и принесет с собой сильные дожди — от 15 до 40 миллиметров осадков. Порывы ветра составят до 28-30 метров в секунду.

Погода должна стабилизироваться к вечеру вторника. Как передает Deita.ru, осадки и сильный ветер придут и во Владивосток. В целом, в регионе ожидается подъем уровня воды, есть угроза подтопления хозяйственных объектов.

Напомним, что последствия тайфуна «Майсак» в Приморском крае устраняют до сих пор. Он унес жизни трех человек, более 50 пострадали. Во Владивостоке непогода привела к отключениям электричества, ветер повалил сотни деревьев, рекламные щиты, сорвал крыши домов, пишет НСН. Его порывы на мысовых метеостанциях достигали рекордных 43 метров в секунду.

Из-за непогоды на берег выбросило плавучий кран «Черноморец-34», а также загадочное судно, которое местные жители прозвали «кораблем-призраком».