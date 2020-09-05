Школьник распылил перцовый газ на одноклассников в Приморье

Владивосток, 5 сентября. Шестиклассник распылил перцовый баллончик в раздевалке спортивного зала в одной из гимназий Южно-Сахалинска. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

По имеющейся информации, инцидент произошел 5 сентября. В момент применения баллончика в раздевалке находились и другие дети класса. Занятия в спортзале до конца дня пришлось отменить из-за случившегося. Детей эвакуировали, с ними работали медики.

По предварительной оценке, хулиганские действия шестиклассника обошлись без серьезных последствий для здоровья его одноклассников, передает deita.ru.

Произошедшим заинтересовалась местная прокуратура, которая проводит проверку. Правоохранители дадут оценку соблюдению законодательства при обеспечении безопасности в образовательном учреждении.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Москвы ученица распылила в классе перцовый баллончик, который взяла у одноклассницы, на место была вызвана бригада скорой, передает РИАМО.