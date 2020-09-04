Пассажирский автобус без водителя влетел в фонарный столб в Приморье

Владивосток, 4 сентября. Автобус с пассажирами внутри, но без водителя влетел в фонарный столб в Приморском крае. Инцидент произошел из-за рассеянного водителя. Об этом сообщили в УМВД РФ по региону.

61-летний водитель рейсового Hyundai County в Находке, двигаясь по маршруту, сделал остановку, чтобы отлучиться по своим делам. В автобусе находились пассажиры. Мужчина забыл поставить транспортное средство на ручник, в результате чего в какой-то момент автобус начал ехать без водителя, передает deita.ru.

Автобус самостоятельно доехал до столба уличного освещения, но столкновение с фонарем остановило «беглеца». Пятеро пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Их госпитализировали в одно из медучреждений города.

В настоящее время правоохранители проводят проверку, устанавливаются подробные обстоятельства и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что водитель за рулем скорой помощи сбил подростка на пешеходном переходе в Севастополе. В обстоятельствах случившегося разбирается прокуратура. По версии следствия, водитель двигался без специального звукового сигнала, передает ForPost.