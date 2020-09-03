Жители Владивостока рассказали о последствиях мощного тайфуна «Майсак»

Владивосток, 3 сентября. Мощный тайфун «Майсак», обрушившийся на Приморский край, переворачивал грузовики, вырывал с корнями деревья и оторвал плавучий док. Федеральное агентство новостей пообщалось с жителями региона, своими глазами наблюдающими буйство стихии.

Ирина Суворова из Владивостока рассказала, что о приближении тайфуна было известно еще накануне, в связи с чем в некоторых районах отменили занятия в школах, однако была надежда, что синоптики ошибаются, и все ограничится небольшим дождем. Но в 13.00 по местному времени тайфун пришел.

«На улице находиться опасно, деревья с корнями вырывает, у нашего дома сорвало часть крыши, — рассказала Ирина. — Мост на Русский остров закрыли, я даже не решилась взять руки фотоаппарат — детей из школы забрала и бегом домой. Первая смена успела отучиться, а вторую с третьего урока отпустили. Плавдок на судоремонтном заводе сорвало и понесло прямо на подводную лодку...»

Она также добавила, что погода стоит нетипично теплая — примерно 25 градусов. Специально для ФАН Ирина сделала несколько снимков, на которых хорошо видно, что сейчас творится на улицах Владивостока.

«В общем, тайфун серьезный. Страшно на улице», — констатировала она.

Другой собеседник ФАН, местный художник Павел, который живет в частном секторе в столице Приморского края, рассказал, что тайфун уже проходит.

«Уже на спад идет. Вот только пик прошел. Две фуры перевернулись на мосту, у нас только три дерева повалило. Забор придется переделывать», — сообщил он.

Пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) распространила информацию, согласно которой ураганный ветер оторвал плавучий док завода «Восточная верфь», который налетел на причал Приморской флотилии разнородных сил ТОФ. Пострадавших в результате данного инцидента нет, корабли и подводные лодки также не повреждены.

Согласно выводам специалистов, тайфун «Майсак», обрушившийся на Приморский край — самый мощный за последние полвека. Были повалены не менее 120 деревьев. Один человек был госпитализирован — он получил черепно-мозговую травму в результате падения рекламного щита. Кроме того, возникли проблемы со снабжением населения электричеством — без света остались примерно 43,5 тысяч человека.

Сила ветра составила 40 метров в секунду в городе и 43 метра в секунду — на мысовых метеостанциях, что считается рекордным. Аналогичные показатели были зафиксированы в 1931 и 1939 годах. Местные власти убедительно просят жителей региона по возможности оставаться дома, а туристов покинуть побережье.