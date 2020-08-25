Надвигающийся циклон принесет первые заморозки на Камчатку

Петропавловск-Камчатский, 25 августа. В предстоящую среду в Камчатском крае ожидается приход обширного циклона, который принесет в регион первые заморозки, дожди и ветер. Об этом сообщили местные синоптики.

Согласно прогнозу, циклон должен прийти на Камчатку утром 26 августа. В последствии он распространится на все южные и центральный районы. Так, например, в начале дня погода заметно испортится в Усть-Большерецком районе. После циклон достигнет Мильковского, Соболевского и Усть-Камчатского городских округов. А уже вечером погода испортится в самом Петропавловске-Камчатском.

26 августа там ожидается сильный ветер, достигающий в порывах 20 м/c. Местами температура понизится до минус 2 градусов, сообщает ТАСС.

Тем временем первые легкие морозы прогнозируются в Якутии и Магаданской области уже в ближайшие дни. Ночные температуры в этих регионах понизятся до минус 7 градусов.