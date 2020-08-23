В Приморье умер сотый пациент с коронавирусом

Владивосток, 23 августа. С начала пандемии в Приморье скончались уже 100 пациентов с коронавирусом, один человек умер за минувшие сутки. Об этом сообщает портал Deita.ru.

За это же время выявлено 84 новых случая COVID-19. Всего число выявленных заболевших достигло 8959.

Справиться с болезнью удалось еще 58 приморцам. Всего от заболевания вылечились 7168 человек. За сутки в регионе проведено 2613 тестов на коронавирус.

Накануне RT сообщило, что число зафиксированных случаев COVID-19 за сутки в мире увеличилось на 275 499 и достигло 22 812 491. Умерли еще 5926 человек с коронавирусом. Общее количество летальных случаев в мире превысило 795 тысяч.