Голодный тигр в Приморье вышел к рыбакам и украл улов

Владивосток, 22 августа. Огромный голодный тигр, который вышел из леса, напугал рыбаков в Приморском крае.

Рыбаки сняли на видео тигра, вышедшего к их автомобилю. Животное поняло, что у мужчин есть чем полакомиться.

«Кисуня, иди гуляй. Дай удочки нам забрать, мы рыбачим», — упрашивает тигра автор ролика.

Но хищник приблизился, схватил ведро с уловом и снова ушел в лес. Оба рыбака были ошарашены поведением тигра. После долгой рыбалки они остались без рыбы.

В феврале прошлого года в Приморье тигр охотился на собак пограничников. Однако хищник не смог поймать добычу и умер от истощения.