Приморские пенсионеры получат новую выплату 

Владивосток, 8 июля. Проживающие в Приморье пенсионеры смогут получить новую выплату, которую можно будет потратить на определенные нужды. Выплата носит региональный характер.

В правительстве Приморья уточнили, что на дополнительную выплату могут рассчитывать пенсионеры возрастом более 70 лет, которые входят в льготные категории граждан. С 1 июля им начали переводить деньги на карту «Приморец». Карточкой можно оплатить проезд в любом общественном транспорте.

Чтобы получить выплату, необходимо будет подать соответствующее заявление. К льготникам относятся ветераны труда, труженики тыла, а также инвалиды и «дети войны». В июле и августе они получат по 300 рублей, с сентября все их расходы на проезд будут полностью компенсированы, передает PRIMPRESS.

Ранее во вторник сообщалось, что российским пенсионерам могут начать выплачивать дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно. Предложение на рассмотрение Госдумы внесли депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым.

Проект закона предполагает, что россияне старше 75 лет будут получать дополнительные выплаты сверх установленных пенсий. Сейчас прибавку к пенсии получают граждане старшего поколения, достигшие 80 лет.