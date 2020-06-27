Водитель на Lexus ради смеха окатывает прохожих водой из лужи

Владивосток, 27 июня. Жители Владивостока возмущены поведением мужчины за рулем Lexus, который намеренно окатывает прохожих водой из лужи. Сам водитель издевательски говорит, что таким образом оказывает бесплатные услуги «по мойке».

«Мойка, мойка бесплатная ***. Бесплатная мойка ***», — смеется мужчина, увеличивая скорость при проезде по луже.

На кадрах видно, как, подъезжая к пешеходному переходу, мужчина специально увеличивает скорость, чтобы окатить прохожих из грязной лужи.

В соцсетях сообщают, что водитель уже попадал в поле зрения общественности из-за скандальных выходок, передает РЕН ТВ. По некоторым данным, он является сыном прокурора.

В соцсетях мужчина ответил раздраженным его поведением пользователям, заявив, что делает, что хочет.

Отметим, ранее внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь спровоцировал ДТП в Москве. Ишаев за рулем Porsche разворачивался под Ваганьковским путепроводом, но не справился с управлением и протаранил две иномарки, двигавшиеся во встречном направлении. Экспертиза показала, что виновник ДТП был пьян. При этом в полиции отметили, что ранее Ишаев уже был лишен водительских прав.

Это не первое громкое ДТП с участием внука экс-чиновника. В марте 2017 года он устроил массовую аварию на МКАД. Тогда удивительным образом обошлось без жертв, однако столичная кольцевая была надолго перекрыта. Спустя полгода в соцсетях Игорь заявлял, что гоняет по Москве на скорости 305 км в час.