Сель сошел во Владивостоке из-за сильных ливней

Владивосток, 26 июня. Интенсивные осадки во Владивостоке привели к подтоплениям на улицах города и сходу селя.

Сильные дожди в столице Приморья продолжаются с прошлой субботы. В ближайшие часы, по прогнозам синоптиков, осадки усилятся, на 26 и 27 июня объявлено штормовое предупреждение.

Дальний Восток, с добрым утром! Мой любимый город Владивосток накрыл дождь и туман. Еду на работу, но настроение отличное, сегодня ведь пятница. pic.twitter.com/sOBLuecfBT — Россиянка (@Magnolia_Natali) June 25, 2020

Местные жители в социальных сетях делятся фотографиями и видеозаписями, свидетельствующими о подтоплениях на некоторых улицах Владивостока. Так, на улице Космонавтов вода практически полностью закрыла колеса припаркованных автомобилей, а на Ладыгина с возвышенности на дорогу сошел сель, грунтом частично перегородило одну полосу.

В администрации города сообщают о подтоплениях на улицах Иманской, Маковского и Космонавтов, вода стоит на дорогах в районе стадиона «Авангард» и ТЦ «Зеленый остров».

«Для более быстрого сброса воды с дорог рабочие поднимают решетки на сетях ливневой канализации. В связи с этим просим пешеходов и автолюбителей быть предельно внимательными», — предупредили в мэрии.

Как пишет Deita.ru, значительных улучшений в погоде не ожидается. Ночью дождь на время ослабел, но утром возобновился с новой силой. Метеорологи предупреждают о приближении к Приморью новых атмосферных фронтов, неустойчивая погода с осадками сохранится по меньшей мере до начала следующей недели.