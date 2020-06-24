Террасы кафе и ресторанов откроются на этой неделе в Приморье

Владивосток, 24 июня. Террасы кафе и ресторанов начнут принимать посетителей с 27 июня в Приморье. На этой неделе заведения общепита частично возобновят свою работу после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что уже сегодня в регионе разрешили работать гостиницам, которые прошли классификацию и подтвердили свое соответствие требованиям коллективного размещения постояльцев в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко ранее заявил, что открывшиеся гостиницы должны неукоснительно соблюдать повышенные меры безопасности и выполнять необходимые эпидемиологические предписания, передает deita.ru.

Так, персонал заведений должен носить средства индивидуальной защиты, в помещениях должна проходить регулярная дезинфекция, а питание гостей осуществляться исключительно в номерах. В региональном агентстве по туризму уточнили, что этим требованиям полностью соответствуют 88 гостиниц.

На следующем этапе смягчения ограничительных мер будет возобновлена работа кафе и ресторанов, которые оборудованы летними верандами.