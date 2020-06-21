Смертельное ДТП унесло жизнь молодой жительницы Владивостока

Владивосток, 21 июня. Молодая девушка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия во Владивостоке. Водитель автомобиля не справился с управлением.

Смертельная авария произошла в районе остановки общественного транспорта на проспекте Столетия. Автомобиль двигался по дороге, но водитель не справился с управлением и врезался в столб, передает deita.ru

В салоне транспортного средства находились двое. Молодая девушка, предположительно пассажирка, скончалась на месте происшествия от полученных травм. В Сети были опубликованы фотографии с места трагедии, на которых видно, что автомобиль буквально превратился в груду металла.

Ранее Федеральное агентство новостей передавало, что шесть человек погибли в аварии в Липецкой области. На трассе столкнулись автомобили Kia Rio и Hyundai Creta.