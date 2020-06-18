Землетрясение зафиксировано у берегов Камчатки

Владивосток, 18 июня. Ученые зафиксировали подземный толчок магнитудой 5,0 у берегов полуострова Камчатка.

Землетрясение было зафиксировано утром в четверг в акватории Тихого океана, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

«Сейсмическое событие произошло в 10.15 по камчатскому времени (01.15 по московскому времени). Глубина очага составила 34 км», — рассказали в ведомстве.

Специалисты отметили, что подземные толчки не вызвали разрушений, пострадавших нет, угрозу цунами не объявляли.

Как пишет Deita.ru, предыдущее землетрясение произошло на Камчатке 17 мая, тогда сейсмологи сообщили о подземном толчке магнитудой 3,6 балла с глубиной очага около 288 километров.