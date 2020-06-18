Синоптики предупредили о прохладной погоде в Приморье

Владивосток, 18 июня. Метеорологи сообщили, что жителям Приморья пока не стоит ждать теплой погоды.

Как пишет Deita.ru, дождливую погоду во Владивостоке накануне определяло смещение активных фронтальных разделов. Утром в четверг по-прежнему возможен дождь, но в течение дня осадки должны прекратиться.

«Днем погода улучшится, появятся прояснения. При северном ветре с утра столбики термометров начнут подниматься вверх, во второй половине дня достигнут значений до +22 градусов. Вечером подует холодный юго-восточный ветер, снова станет прохладно», — рассказали в «Примпогоде».

По предварительным прогнозам, прохладная и дождливая погода сохранится в Приморском крае до конца июня. После кратковременного потепления снова похолодает, на следующей неделе дневная температура воздуха составит +14…+17 градусов. В четверг, 25 июня, ожидается штормовой ветер с порывами до 21 метра в секунду.