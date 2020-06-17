В Приморье выявили 104 новых случая COVID-19

Владивосток, 17 июня. В Приморье за минувшие сутки подтвердилось 104 новых случая COVID-19.

Общее количество заболевших в регионе с начала эпидемии с учетом новых данных составило 3169 человек.

За прошедшие сутки из больниц края выписано 74 прошедших лечение от коронавируса пациента. За все время в регионе выздоровели 1848 человек. От COVID-19 в Приморье скончались 29 человек, в том числе один за минувшие сутки, сообщает со ссылкой на оперативный штаба Приморского края портал Deita.ru.

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 30 июня.

Ранее в Приморье на базе регионального кожно-венерологического диспансера создали 100 дополнительных мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.