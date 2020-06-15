Глава Приморья анонсировал доппомощь пенсионерам

Владивосток, 15 июня. Социально незащищенные категории населения смогут получить дополнительную поддержку в виде продуктовых наборов, об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Помощь необходимо оказать, в первую очередь, лицам старше 65 лет, инвалидам, многодетным семьям с доходом ниже прожиточного минимума, одиноким мамам, родителям, воспитывающим детей-инвалидов – в общем, гражданам из социально незащищенных категорий», — заявил глава региона.

Стоимость одного продуктового набора составляет до 2,2 тысячи рублей. Доставлять наборы будут добровольцы. На данным момент в Приморье работают 500 волонтеров, которые доставляют продукты пожилым людям.

Ранее подобные меры были введены в Подмосковье. Получить наборы могут малообеспеченные семьи и пенсионеры, чей средний душевой доход ниже двух прожиточных минимумов.

Федеральное агентство новостей рассказало, какие изменения ждут россиян с 1 июля. Некоторые категории российских граждан, имеющих право на пенсии и социальные выплаты, могут рассчитывать на дополнительные доходы.