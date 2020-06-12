СК РФ возбудил дело о взятке в отношении управляющего ПФР на Сахалине

Южно-Сахалинск, 12 июня. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело о взятке в отношении управляющего отделения Пенсионного фонда по Сахалинской области.

Как сообщается на сайте ведомства, оперативные мероприятия провели сотрудники ФСБ по материалам проверки прокуратуры. По данным следствия, в декабре 2019 года в отделе ПФР в Южно-Сахалинске должны были установить кондиционеры.

Бизнесмен, который должен был выполнить условия контракта, закупил несоответствующие техническому заданию кондиционеры. Управляющий фонда мог расторгнуть контракт, но вымогал взятку в размере 100 тысяч рублей.

Сотрудника Пенсионного фонда задержали, ему предъявили обвинение и отправили под арест, пишет издание Deita.ru.