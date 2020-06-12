Синоптики предупредили жителей Приморья о мощных тайфунах

Владивосток, 12 июня. Аномальная жара в июне спровоцирует возникновение тайфунов в Приморском крае, сообщил глава регионального Гидрометцентра Борис Кубай.

Атмосферные процессы в июне на территории региона характерны для июля. Хорошо прогретый воздух может привлечь тайфуны и южные циклоны в последующие месяцы, пишет издание Deita.ru.

Во второй половине июня в Приморье придет тропическая жара со стороны Китая. В 2019 году жара началась значительно позднее.

В России тайфуны чаще всего появляются на Камчатке, в Приморском крае, на Сахалине и Курильских островах. Они могут приводить к разрушениям домов, размывам дорог и гибели людей.