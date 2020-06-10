Автомобильная пробка образовалась после массового ДТП в Находке

Владивосток, 10 июня. Три японских иномарки столкнулись рано утром в среду в Находке, на месте аварии образовалась пробка.

Как пишет Deita.ru, участниками аварии стали Subaru Forester, Toyota Corolla и Toyota Land Cruiser. Все автомобили получили сильные повреждения, массивный внедорожник опрокинулся, перегородив часть улицы Заводская.

Движение в районе места ДТП оказалось парализованным. Спешащие на работу жители Находки заперты в пробке. О причине аварии и пострадавших пока не сообщается.

Отметим, накануне в Приморском крае зафиксировано 52 дорожно-транспортных происшествия, 96% из них произошли по причине нарушения ПДД водителями транспортных средств. В авариях пострадали четыре человека.