Тысячи жителей Владивостока остались без горячей воды

Владивосток, 10 июня. В МУП ВПЭС предупредили о плановом отключении горячего водоснабжения в Советском районе Владивостока.

Как рассказали в муниципальном предприятии, в столице Приморья продолжается плановая подготовка к предстоящему отопительному сезону. Deita.ru пишет, что с понедельника начался третий этап гидравлических испытания, ограничения подачи горячей воды коснулись тысяч жителей Советского района Владивостока.

«Третий этап продлится с 8 по 15 июня. Горячее водоснабжение ограничено у части потребителей Советского района, подключенных к теплоцентрали «Вторая речка», — сообщает МУП ВПЭС.

Горячая вода будет подана в следующий понедельник в дома по улицам 100-летия Владивостока, Арсенальной, Багратиона, Бородинской, Давыдова, Енисейской, Кирова, Кутузова, Магнитогорской, Русской, Татарской, Узбекской, Чапаева и Чкалова. В случае, если горячее водоснабжение не возобновится, следует обратиться в аварийную службу.

Ранее в МУП ВПЭС сообщили, что в ходе гидравлических испытаний на подведомственных предприятию теплотрассах было обнаружено четыре прорыва.