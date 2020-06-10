Жителей Владивостока предупредили о туманной и сырой погоде

Владивосток, 10 июня. По прогнозам синоптиков, в среду Приморье останется под влиянием циклона.

Как пишет Deita.ru, улучшения погоды жителям Владивостока 10 июня ожидать не приходится. По данным метеорологов, утром в среду в столице Приморья местами будет густой туман, что может привести к аварийным ситуациям на дорогах. В первой половине дня вероятны слабые осадки в виде дождя с умеренным ветром.

«Приморье останется под влиянием фронтальных разделов циклона, смещающегося из Китая на Амурскую область», — рассказали в «Примпогоде».

Температура воздуха в течение дня составит +16… +18 градусов, к вечеру ветер усилится. По предварительным прогнозам, в ночь на четверг возможны ливневые дожди с грозами, после чего небо прояснится и до конца рабочей недели в столице Приморья ожидается солнечная погода, которая сменится к выходным очередным понижением температуры и кратковременными осадками.