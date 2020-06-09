Водителей предупредили о сильном тумане во Владивостоке

Владивосток, 9 июня. Руководство местной Госавтоинспекции предупредило водителей о густом тумане в столице Приморья.

Представители ведомства напомнили, что в условиях ограниченной видимости необходимо соблюдать максимальные меры предосторожности. Особое внимание следует проявить планирующим поездку по маршруту Седанка — Патрокл по объездной дороге. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и оставаться готовыми к внезапному появлению других транспортных средств перед их автомобилями.

Для организации безопасного дорожного движения в районе привлекаются дополнительные экипажи ДПС. Пока ограничений на передвижение по участку Седанка — Патрокл не введено, сообщает со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю портал Deita.ru.

Ранее синоптики прогнозировали жаркую погоду в начале недели в Приморском крае. Однако к середине недели жара спадет. Под воздействием атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди.