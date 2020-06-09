В Приморье создали дополнительные места для пациентов с COVID-19

Владивосток, 9 июня. В Приморском крае на базе регионального кожно-венерологического диспансера создали дополнительные места для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Для заболевших с легкой формой COVID-19 дополнительно развернуто100 койко-мест. К приему пациентов готово все необходимое, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По словам начальника отдела организации медпомощи взрослому населению регионального Минздрава Евгении Шутки, отделение уже приняло свыше 80 человек, у которых болезнь протекает в легкой форме, сообщает портал Deita.ru.

Общее количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на данный момент в Приморье составляет 1393. Большая их часть находится в специализированных госпиталях во Владивостоке, Уссурийске и Находке.