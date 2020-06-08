Жаркая погода установится в Приморье в начале недели

Владивосток, 8 июня. Синоптики прогнозируют жаркую погоду в начале недели в Приморском крае. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне +24…+31. В отдельных районах днем она может достичь 35 градусов выше нуля. Теплее обычного будет и в ночное время.

Ожидается, что к середине недели жара спадет. Под воздействием атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди, передает Deita.ru.

Ранее стало известно о непогоде, надвигающейся на Санкт-Петербург. Уже в понедельник в Северной столице пройдут ливни, а скорость ветра составит до 15 метров в секунду. В региональном управлении МЧС РФ советуют местным жителям по возможности не покидать свои дома.

В мае 2020 года схожие погодные условия уже фиксировались в Москве. Порывы ветра в российской столице достигали 21 метра в секунду. Об этом писала RT.