«Отдыхавший» в чаше Вечного огня приморец попал на видео

Владивосток, 7 июня. Мужчина в городе Артем Приморского края устроил отдых в чаше Вечного огня, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Видео с места происшествия записал один из прохожих. На опубликованных кадрах виден неизвестный, который лежит в чаше памятника и спокойно курит сигарету. Его ноги упираются в красноармейскую звезду-жерло Вечного огня.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме. Правоохранители проверяют видео в соцсетях и устанавливают личность нарушителя.

Россияне очень негативно отреагировали на этот инцидент.