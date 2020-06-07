«Отдыхавший» в чаше Вечного огня приморец попал на видео

Владивосток, 7 июня. Мужчина в городе Артем Приморского края устроил отдых в чаше Вечного огня, сообщили в ГУ МВД РФ по региону.
Видео с места происшествия записал один из прохожих. На опубликованных кадрах виден неизвестный, который лежит в чаше памятника и спокойно курит сигарету. Его ноги упираются в красноармейскую звезду-жерло Вечного огня.
Полиция возбудила уголовное дело по статье о вандализме. Правоохранители проверяют видео в соцсетях и устанавливают личность нарушителя.
Россияне очень негативно отреагировали на этот инцидент.
«Дали бы лет пять тюрьмы, может тогда и осознал бы», — написал пользователь.
«Обыкновенный провокатор. Наверное это был «художественный» перфоманс», — предположил другой.
«Отправить бы его воевать, чтоб заработал несколько медалей. А так не поймет», — считает третий пользователь.