Прибывающих в Приморье пассажиров освободят от карантина

Владивосток, 5 июня. Все пассажиры, прибывающие в Приморский край из неблагополучных по коронавирусу регионов, будут освобождены от прохождения обязательного двухнедельного карантина. Вместо этого гостям региона, не имеющим признаков ОРВИ, предстоит заполнить специальную анкету. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Соответствующее решение было принято региональным оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса. Новый порядок въезда начнет действовать с воскресенья, 7 июня.

«На борту воздушного судна или в аэропорту Владивостока будет продолжено анкетирование по форме, установленной Роспотребнадзором, лиц, прибывающих на территорию Приморского края из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа воздушным транспортом, с последующим представлением заполненных анкет специалистам санитарно-карантинных пунктов», — приводит слова оперштаба пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что в анкете пассажирам предстоит указать свои контактные данные, цель приезда и адрес проживания.

Напомним, за последние сутки в Приморье было выявлено 56 новых случаев инфицирования COVID-19. От болезни смогли избавиться 67 человек. По информации территориального управления Роспотребнадзора, темп прироста заболеваемости в регионе по последним данным составляет 2,6%, сообщает информационное агентство Deita.