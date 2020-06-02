Синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье

Владивосток, 2 июня. В связи со смещением активного циклона на территории Приморского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Примгидромета.

Сообщается, что утром и днем в четверг, 4 июня, на большей части региона ожидается дождь, местами сильный с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее.

«В центральных и восточных районах пройдут локальные очень сильные дожди с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее», — отмечают синоптики.

При этом неблагоприятная погода сохранится и на следующий день. 5 июня сильные дожди пройдут на северо-востоке края. Кроме того, осадки будут сопровождаться грозами и порывистым ветром до 20 м/с. Местные синоптики также ожидают формирование дождевых паводков с резким подъемом воды на реках бассейна Уссури. При этом возможны выходы участков рек из берегов с подтоплением пониженных территорий, отмечают они.

Напомним, на сегодняшний день в Приморье должна сохранится хорошая погода. По данным синоптиков, 2 июня в регионе воздух прогреется до +23 градусов, сообщает Deita.