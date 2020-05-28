От коронавируса вылечились 885 человек в Приморье

Владивосток, 28 мая. В Приморском крае выздоровели 48% от общего числа жителей региона с диагнозом «коронавирус».

По данным министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, по состоянию на 28 мая с начала эпидемии в регионе выздоровели 885 человек.

Число победивших коронавирус превышает количество заболевших уже третий день подряд. За минувшие сутки в Приморском крае выздоровели 87 человек и зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших составляет 1836 человек, сообщает со ссылкой на региональное правительство портал Deita.ru.

Ранее в регионе приступили к поэтапному ослаблению ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об открытии торговых точек их владельцы должны сообщить в краевое министерство промышленности и торговли.