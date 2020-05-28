Потепление придет в четверг в Приморье

Владивосток, 28 мая. Сегодня в Приморский край придет долгожданное потепление, осадков на территории края в ближайшее время не ожидается, предупреждают синоптики.

В ночные часы в регионе прогнозируют 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 22-25 градусов, сообщает со ссылкой на Примгидромет портал Deita.ru.

Ранее в правительстве края сообщили, что в Приморье приступили к поэтапному ослаблению ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В сообщении отмечается, что владельцы торговых объектов должны в письменном виде сообщить об их открытии в Министерство промышленности и торговли Приморского края. Магазины непродовольственных товаров могут возобновить свою деятельность при соблюдении ряда условий.