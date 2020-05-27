Поэтапное ослабление режима ограничений началось в Приморье

Владивосток, 27 мая. Магазины с отдельным входом и площадью до 400 квадратных метров могут вернуться к работе с 27 мая в Приморье. В регионе приступили к поэтапному ослаблению ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в правительстве края.

В сообщении отмечается, что владельцы торговых объектов должны сообщить об их открытии в краевое министерство промышленности и торговли в письменном виде. Магазины непродовольственных товаров могут возобновить свою деятельность при соблюдении ряда условий.

Так, владельцы магазинов должны контролировать количество покупателей, одновременно присутствующих в помещении. Число посетителей в торговом зале не должно превышать норматива из расчета — один человек на четыре квадратных метра площади, передает «Дейта».

В соответствующем распоряжении губернатора Приморского края Олега Кожемяко отмечается, что снятие ограничений не распространяется на город Находка, где эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться напряженной.