Сбежавший с детьми в лес житель Приморья верил в фейки о коронавирусе

Владивосток, 25 мая. Житель Приморья, который увел своих детей в лес, спасая от коронавируса, интересовался разными теориями о происхождении COVID-19.

На странице в соцсетях мужчина делал репосты о чипизации людей и об опасности сети 5G. Вероятно, многодетный отец верил, что Земле угрожают новые технологии.

Незадолго до ухода в лес он опубликовал в Сети «молитву во время эпидемии». Мужчина также интересовался публикациями о национализме и монархизме.

Как ранее передавал телеканал «360», мужчину с тремя детьми из поселка Кавалерово нашли в лесу. Следственные органы забрали детей и направили их в поликлинику.

Отец находится в доме один, его не стали задерживать. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Надзорные органы выявляют недостоверную информацию о коронавирусе и пресекают ее распространение в Интернете. Генпрокуратура РФ признала фейком информацию об искусственном происхождении вируса, а также о чипизации населения.

Ранее сообщалось, что в СК РФ вызвали на допрос жительницу Москвы, которая рассказала о распространении недостоверной информации про обсервационный центр в Крылатском.