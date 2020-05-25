Житель Приморья с тремя детьми ушел в лес, спасаясь от коронавируса

Владивосток, 25 мая. Житель Приморского края увел троих детей в лес, чтобы спасти от коронавируса. Полиция нашла пропавших через два дня.

Инцидент произошел в поселке Кавалерово, где исчез 39-летний многодетный отец. СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело и организовали поиски, передает телеканал «360».

Детям, которые находились вместе с отцом в лесу, ничто не угрожает. Их изъяли из семьи и поместили в детскую поликлинику, пишет «Ридус».

Правоохранители не стали задерживать главу семейства, он находится дома. Следственные органы начали проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в лесу в Пермском крае мужчина и женщина устроили посиделки. После распития алкогольных напитков местная жительница замерзла насмерть. Второго пострадавшего удалось спасти.

Еще один инцидент произошел в Приморье, где рыбак отошел от своих товарищей во время рыбалки и потерялся. Мужчина двое суток без еды и питья блуждал по лесу.