Спасатели в Приморье подняли из реки Уссури иномарку с тремя погибшими

Владивосток, 25 мая. Иномарка вылетела с дороги и упала в реку в Приморском крае, три человека погибли, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

ДТП произошло накануне, но спасательные работы выполнили утром 25 мая. По предварительной информации, водитель Toyota на трассе «Осиновка — Рудная Пристань» потерял управление.

Машина выехала с трассы и упала в реку Уссури. Сильным ударом 11-летнюю девочку выбросило из салона. Прибывшие на место происшествия спасатели подняли авто из воды.

Внутри находились двое взрослых — мать и отчим девочки, а также ее малолетняя сестра.

Ранее сообщалось, что в Московской области школьник без спроса взял ключи от автомобиля у отца и устроил гонки. Мальчик разбился насмерть.

Еще одно серьезное ДТП произошло в Пензе, где иномарка вылетела с дороги, перевернулась на крышу и пропахала землю.