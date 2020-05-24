В Приморье коронавирус выявили еще у 51 человека

Владивосток, 24 мая. Медики за сутки выявили еще 51 случай коронавирусной инфекции в Приморском крае. Общее число случаев опасной инфекции в регионе достигло 1646. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении отмечается, что за истекшие сутки 21 человек успешно поборол опасное заболевание и был выписан из медицинских учреждений после полного выздоровления, один пациент скончался.

По имеющейся информации, умер 79-летний мужчина. Медики диагностировали у него двустороннюю пневмонию, болезнь протекала в тяжелой форме.

В краевом Роспотребнадзоре заявили, что на сегодняшний день темп прироста опасной инфекции в Приморье составляет 3,1%. По словам руководителя ведомства Татьяны Детковской, если такой темп сохранится, то в ближайшее время можно будет вести речь о поэтапной отмене ограничений в крае. Она подчеркнула, что масочный режим и социальное дистанцирование будут сохраняться еще довольно длительное время, передает «Дейта».

Ранее губернатор региона Олег Кожемяко уже говорил о том, что Приморье находится в шаге от решения о возобновлении работы непродовольственных магазинов.