В Сахалинской области 26 мая откроют кафе и рестораны

Владивосток, 23 мая. Заведения общественного питания откроются 26 мая в Сахалинской области.

В сообщении отмечается, что заведения возобновят работу, если в регионе сохранится благоприятная эпидемиологическая обстановка. Ресторанам и кафе разрешат проводить массовые мероприятия — корпоративы и банкеты, но при этом будут действовать ограничения на работу в ночное время. Обслуживать клиентов будут с 7.00 до 21.00, передает «Дейта».

Кроме того, владельцы заведений должны будут установить расстояние между столами, соответствующие социальной дистанции, а также огородить посадочные места ширмами. Отмечается, что на сегодняшний день на Сахалине начали работать все ТЦ и магазины непродовольственных товаров.

По имеющейся информации, всего в регионе зафиксировано 63 случая коронавирусной инфекции, 35 человек успешно побороли заболевание, четверо скончались.

Ранее сообщалось, что с 23 мая отменен режим пропусков для передвижения на общественном или личном транспорте, который был введен из-за ситуации с коронавирусом в Подмосковье, передает РИАМО.