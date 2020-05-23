Новый госпиталь для лечения COVID-19 открыли в Приморье

Владивосток, 23 мая. Новый госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией открыли в Находке. Медучреждение рассчитано на 60 коек. Об этом сообщили в правительстве Приморского края.

Госпиталь посетил губернатор региона Олег Кожемяко. Новое медицинское учреждение разместили на базе туберкулезного диспансера. Специалисты оперативно переоборудовали помещение и завезли туда необходимое медицинское оборудование для борьбы с опасной коронавирусной инфекцией, в том числе кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких, передает «Дейта».

Губернатор отметил, что развертывание дополнительных койкомест позволит снизить прирост новых случаев коронавируса в городе и стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Он также подчеркнул, что все клиники региона вернутся к привычному режиму работы после завершения пандемии, но уже в новых условиях и с новой техникой.