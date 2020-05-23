Кожемяко рассказал о поэтапной отмене ограничительных мер в Приморье

Владивосток, 23 мая. Поэтапное снятие ограничений по коронавирусу может произойти в ближайшем будущем в Приморье. Об этом заявил губернатор региона Олег Кожемяко.

Кожемяко отметил, что регион находится в шаге от поэтапной отмены ограничительных мер. В настоящее время основная задача медиков, чиновников и жителей заключается в том, чтобы не допустить всплеска опасной инфекции. Губернатор отметил, что совместными усилиями специалистов удалось добиться стабилизации эпидемиологической обстановки в Приморье.

Губернатор призвал глав муниципалитетов и представителей надзорных ведомств усилить контроль за соблюдением санитарных мер, чтобы достигнутые показатели заболеваемости в регионе не ухудшились, передает «Дейта».

В регионе продолжат следить за неукоснительным выполнением гражданами всех противоэпидемических предписаний правительства. Продолжатся проверки общественного транспорта, а также организаций торговли и бытовых услуг.