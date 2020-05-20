Археологи изучат 25 древних поселений до конца года в Сахалинской области

Владивосток, 20 мая. Археологи до конца года будут изучать обнаруженные недавно древние поселения рядом с Холмском, Южно-Сахалинском и Долинском в Сахалинской области.

Исследователям предстоит изучить 25 объектов археологического наследия. В сообщении отмечается, что 18 древних стоянок и поселений находятся в Долинском городском округе возле рек Ай, Славная, Лиственница и у села Фирсово. Еще пять расположены на территории Холмского городского округа, один объект находится под Южно-Сахалинском у села Старорусское, и еще один — у села Огоньки под Анивой, передает «Дейта».

Археологи будут проводить раскопки, определять границы территорий объектов. Также они займутся разработкой рекомендаций по обеспечению сохранности древних поселений и готовить документы для включения памятников в единый госреестр объектов культурного наследия РФ.

Стоит подчеркнуть, что региональная госинспекция по охране объектов культурного наследия объявила тендер на проведение раскопок. С победителем готовы заключить соглашение на 6,2 миллиона рублей. Потенциальный подрядчик должен будет представить инспекции результаты раскопок, документы и рекомендации до 15 декабря текущего года.