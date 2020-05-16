В Приморье из-за коронавируса закрыли для посещений Ханкайский район

Владивосток, 16 мая. Жителям Приморского края запретили посещать Ханкайский район из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В сообщении отмечается, что поводом для принятия данного решения послужил рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции. Отмечается, что Ханкайский район наряду с Хасанским, который уже закрыт для посещения, является привлекательным для туристов, передает «Дейта».

Власти решили остановить поток желающих отдохнуть во время пандемии туристов. Подчеркивается, что в самом Ханкайском районе подтверждены единичные случаи инфицирования, а эпидемиологическая обстановка находится под контролем.

Ранее власти региона продлили действие запрета на посещение общественных мест во Владивостоке и других городах. Так, закрытым для посещения туристами по-прежнему остается остров Русский.