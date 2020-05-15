Молодой амурский тигр третью неделю приходит к окраине поселка в Приморье

Владивосток, 15 мая. Амурский тигр в течение нескольких недель приходит к поселку Горноводное в Приморье. За поведением хищника наблюдают специалисты из охотнадзора. Об этом рассказали представители центра «Амурский тигр».

Специалисты отмечают, что хищник ведет себя достаточно спокойно и мирно. От местных жителей не поступало сообщений о пропаже домашних животных, а значит тигр самостоятельно добывает себе пищу в дикой природе. Размещенные в окрестностях поселка фотоловушки сделали несколько снимков, на которых видно, что животное достаточно упитанное, передает «Дейта».

По мнению экспертов, возраст животного составляет приблизительно 1,5 года. В данные момент специалисты пытаются выяснить, почему тигр вышел к людям. Отмечается, что передвижение животного отслеживают с помощью тепловизоров, квадрокоптеров и фотоловушек, но наткнуться на него вживую специалистам пока не удается.

Когда хищник будет все-таки найден, его либо отпугнут от поселка, либо переместят на безопасное расстояние. Кроме того, если понадобится, то животное могут поместить в реабилитационный центр.